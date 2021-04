L’erotismo e la scoperta dei sensi, esce “I Bagnanti” di Rocco Anelli

ROMA (ITALPRESS) – Cosa sono l’erotismo e la scoperta dei sensi per dei ragazzi tra l’adolescenza e l’età adulta? I bagnanti cercano disperatamente di diventare grandi, attraverso prove di coraggio e riti di iniziazione. L’acqua e la luce, simboli di rinascita e catarsi, aiuteranno i ragazzi a lavarsi e a disfarsi di un’immaturità che essi indossano orgogliosamente, sotto forma di nomignoli.

“I bagnanti”, di Rocco Anelli (Les Flàneurs Edizioni) è una piccola galleria di opere d’arte con un ideale protagonista comune, che unisce le storie di statue, dipinti e affreschi in un’unica narrativa.

Come lo stesso autore afferma è “un romanzo involontario, scritto dagli stessi personaggi che racconta”.

Rocco Anelli (Bari, 1998) si è laureato con pieni voti in Film e Media Digitali presso l’American University of Rome. E’ Maestro in canto lirico, compone musiche per film, utilizzate anche in cortometraggi del Columbia College di Chicago.

(ITALPRESS).