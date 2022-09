Leroy Merlin: nuove assunzioni di oltre 400 Hostess/Steward e Addetti alla Vendita

L’azienda ricerca diplomati e laureati per i punti vendita in Italia

Leroy Merlin offre nuove opportunità di lavoro a oltre 400 persone da inserire presso i 50 punti vendita presenti sul territorio nazionale. La ricerca riguarda soprattutto Addetti alla Vendita, con passione per la vendita, orientamento al cliente, dinamicità e proattività, buone capacità comunicative e relazionali, di pianificazione e di organizzazione, i quali dovranno occuparsi delle attività di caricamento delle merci e tenere le aree promozionali sempre ben fornite, chiare e attrattive, accogliere i clienti facilitando il loro orientamento nel percorso d’acquisto, accompagnare i clienti all’interno dei reparti dello store, semplificare e rendere autonomo l’atto di acquisto grazie alla sistemazione dei prodotti sullo scaffale; Hostess e Steward, con capacità comunicative, orientamento al risultato, leadership collaborativa e situazionale, capacità di pianificazione ed organizzazione, i quali dovranno svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale, proporre ai clienti i servizi adeguati facilitando il loro percorso d’acquisto (pagamento e finanziamento, agevolazioni fiscali, programma di fidelizzazione, ecc.) e applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso. Le altre figure ricercate da Leroy Merlin riguardano Addetti alla Logistica, che dovranno prelevare la merce in area deposito e prepararla per l’invio al reparto, disporre la merce in secondo riposizionamento per i prodotti in promozione, verificare e controllare le merci esposte, supportare le attività di inventario e tenere pulite le aree di negozio e magazzino; Responsabili Risorse Umane Negozio, che dovranno supportare e affiancare i capisettore commercio nelle azioni di organizzazione di orari e nelle attività di valutazione e sviluppo dei collaboratori, assicurare il processo di selezione dei collaboratori, garantire una gestione amministrativa completa e chiara (documentazione e archivio, presenze e paghe) e alimentare un clima positivo in negozio. Inoltre l’azienda offre diverse opportunità di stage. Leroy Merlin, leader nella grande distribuzione e specializzata in bricolage, fai da te, edilizia, giardinaggio, arredo bagno e tanto altro, offre un percorso di inserimento e di sviluppo su misura per i propri collaboratori, i quali saranno proiettati verso ruoli strategici del Gruppo e beneficeranno del sistema premiante dell’azienda, che è orientato a valorizzare sia le performances individuali sia quelle di squadra.

Per verificare tutte le posizioni…

continua a leggere