Leroy Merlin: oltre 100 assunzioni di diplomati e laureati

Nuove opportunità di lavoro per giovani diplomati e laureati sono offerte da Leroy Merlin, azienda francese leader nella grande distribuzione e specializzata nel fai-da-te, bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno etc. Gli annunci di lavoro presenti sul sito dell’azienda sono oltre 100 e riguardano hostess e steward, consiglieri di vendita, addetti alla logistica, venditori specialisti e tante altre figure da inserire presso i punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. I collaboratori dovranno occuparsi dei clienti accompagnandoli dal sogno alla realizzazione dei loro progetti attraverso un percorso semplice, divertente e gratificante. Leroy Merlin, nata in Francia nel 1923, apre il primo negozio in Italia nel 1996 e oggi conta 48 punti vendita dove lavorano più di 6.800 collaboratori. Il Gruppo è alla ricerca di persone che…

