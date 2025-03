Les Ballets Trockadero de Monte Carlo a Salerno: il balletto classico tra ironia e virtuosismo

Da oggi 6 al 9 marzo 2025, il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno ospiterà un evento straordinario: Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, la celebre compagnia americana composta esclusivamente da danzatori uomini, porterà in scena la sua esilarante e impeccabile parodia del balletto classico.

Fondati nel 1974 a New York, i “Trocks” hanno conquistato il pubblico internazionale con uno stile unico che unisce tecnica di altissimo livello e comicità intelligente. Con grande maestria, questi straordinari ballerini trasformano le rigidità del repertorio accademico in un’esplosione di ironia e talento, accentuando con eleganza e sarcasmo gli eccessi del balletto tradizionale.

In scena, cigni, silfidi, dame vittoriane e principi maldestri prendono vita grazie a danzatori dalla solida fisicità maschile, che si muovono sulle punte con sorprendente grazia e precisione. Il risultato è uno spettacolo divertente e raffinato, capace di incantare sia gli appassionati di danza che gli spettatori alla ricerca di una serata fuori dagli schemi.

Acclamata in tutto il mondo, la compagnia ha portato il suo spettacolo in oltre 600 città di 40 Paesi, diventando un punto di riferimento nella scena della danza contemporanea. La loro storia è stata raccontata nei documentari “Rebels on Pointe” (2017) e “Ballerina Boys” (2021), che esplorano anche temi di inclusione e giustizia sociale, mostrando come l’arte possa essere un potente strumento di libertà e trasformazione.