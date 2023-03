L’esperienza delle aziende storiche e la sfida della sostenibilità. Incontro a Napoli promosso da Bcp e Centenari

“Esg: l’impatto della sostenibilità sul futuro delle Imprese”: è il tema del convegno organizzato dai Centenari, l’associazione di aziende storiche familiari, assieme alla Banca di Credito Popolare, che si svolgerà martedì 4 aprile (alle ore 17,30) a nella sede della Fondazione Salvatore a Napoli in viale Gramsci 4.

“Il convegno – si legge in una nota – consentirà l’incontro di realtà ed esperienze aziendali diverse, accomunate da una sfida condivisa: la transizione verso la sostenibilità con l’esperienza del passato e lo sguardo rivolto al futuro. La sostenibilità rappresenta la bussola per orientare le scelte delle imprese per raccogliere le sfide future della competizione”.

L’incontro si aprirà con i saluti di Ugo Cilento, presidente dell’associazione i Centenari e di Mauro Ascione presidente della Banca di credito popolare. Il confronto, moderato dal giornalista Nando Santonastaso, vedrà gli interventi di Felice Delle Femine, direttore generale Banca di credito popolare, Massimiliano Barbato partner EY – Ernst&Young, Armando De Nigris, presidente gruppo De Nigris 1889, Maurizio Marinella amministratore unico E. Marinella, Marco Monsurrò, amministratore delegato Coelmo Spa, Francesco Tavassi, amministratore unico Temi spa.