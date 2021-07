L’Estate dei Piccoli ad Amalfi: da martedì 27 luglio laboratori artistici e spettacoli teatrali

La fortuna di nascere ad Amalfi la si percepisce già da piccoli, quando le giornate estive trascorrono veloci tra tuffi in mare e corse in spiaggia. A ciò si aggiungono tanti appuntamenti pensati apposta per i bambini e le bambine che l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Laboratori artistici in Pineta, Luna Park in Piazza e tanti spettacoli d’autore che ripropongono i classici della tradizione istrionica e della letteratura per bambini e ragazzi. Appuntamenti divenuti oramai tradizionali e attesi da grandi e piccini, non solo amalfitani.

“Gli appuntamenti dell’Estate dei Piccoli, insieme al Summer Camp che anche quest’anno abbiamo proposto come supporto alle famiglie, garantirà momenti di sano divertimento e di crescita artistica e culturale dei nostri bambini e delle nostre bambine – spiega l’Assessore delegata alle Politiche Sociali e all’Infanzia, Francesca Gargano, che ha ideato e organizzato il programma in collaborazione con l’Assessore Enza Cobalto, delegata alla Cultura e agli Eventi, che prosegue dichiarando – Il calendario eventi dei piccoli è un modo per crescere ed educare al bello i nostri piccoli concittadini già in giovanissima età, divertendosi in compagnia.”

Gli eventi in programma (https://www.amalfi.gov.it/comunicati/lestate-dei-piccoli-ad-amalfi/) sono tutti gratuiti ma con obbligo di prenotazione, al fine di garantire il rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria.