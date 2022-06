L’estate su di noi, presentato al Gambrinus il nuovo brano di Anna Capasso

Presentato oggi al Gran Caffè Gambrinus di Napoli il nuovo brano di Anna Capasso “L’estate su di noi”, un inno alla ripartenza, colonna sonora del new normal. Nato da un’idea della stessa Anna Capasso, il testo è scritto a quattro mani con il producer Massimo D’Ambra ed è distribuito da Artist First.

“L’intento era quello di rappresentare la mia città, Napoli, una città ricca d’arte, partendo dal centro storico e coniugando questo luogo magico con Sorrento, i bagni Regina Giovanna, scrigno di naturalezza”, spiega Anna Capasso, riferendosi anche al videoclip realizzato con la regia di Ferdinando Esposito.



“Il mio brano – prosegue – vuole raccontare la ripartenza, la felicità, quella di trascorrere semplicemente anche solo una mezz’ora con gli amici in piena libertà”. “Anna sta dedicando tutti i suoi sforzi a mettere in risalto le tradizioni napoletane ma con modernità nell’interpretazione e con una capacità di empatia con il pubblico che la fa diventare punto di riferimento fondamentale per la nostra città e della scena partenopea e nazionale”, evidenzia il giornalista Domenico Falco, che ha introdotto l’evento dopo i saluti della proprietà del Gambrinus .

E’ possibile ascoltare il brano sulle piattaforme Facebook (https://www.facebook.com/annacapasso1), Instagram (https://www.instagram.com/annacapasso), Twitter (https://twitter.com/annacapassoartYou), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCGr6) e TikTok (https://www.tiktok.com/@annacapassoff). L’Ufficio stampa è di Mauro Caldera, la Promozione radio di Giovanni Germanelli. Nel video è presente l’attore Gianluca Di Gennaro e vi partecipa Gino Sorbillo. Organizzazione di Sergio Morra, coreografie di Miryam Mellini. Le ballerine sono Francesca Pia, Giulia, Alessia e Manuela. Foto di scena di Carlo Ferrara, foto copertina di Marcello Merenda. Graphic design per foto copertina Max Laezza. Personal stylist Nikamo, Personal beachwear Ilaria Vitagliano. E ancora Personal hair style e make up Ciro Florio.