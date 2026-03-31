L’estetica dell’eccesso: Jenny Saville ci restituisce la realtà che vogliamo nascondere

La Galleria Internazionale di Cà Pesaro ospita la mostra dedicata alle creazioni della celebre artista di arte contemporanea Jenny Saville. Un percorso nella ricerca degli interrogativi e delle riflessioni che solo l’arte e la potenza delle opere figurative riescono a suscitare. Pensieri e domande necessari per le civiltà contemporanee che permettono di meditare su tematiche fondamentali del mondo moderno. La rassegna ripercorre le tappe più importanti della vita dell’artista: dagli esordi degli anni Novanta fino alle ultime creazioni. La Saville appartiene alla generazione di pittori e scultori della Young British Artists, conosciuti anche come Britart: questi artisti emersi alla fine degli anni ‘80 sono diventati celebri per l’uso di materiali non convenzionali, un approccio imprenditoriale e tematiche provocatorie. Dalle creazioni esposte alla mostra emerge l’attenzione al corpo in quanto involucro senza filtri nella sua natura più vivida e libera da artificiosità. Le fisicità rappresentate dei soggetti di Jenny mirano alla verità, ad una aderenza alla realtà totale senza ricercare quella bellezza ideale insita di tecnicismi. L’artista ha infatti trascorso molto tempo assistendo ad interventi di chirurgia plastica ed autopsie studiando come la carne possa essere trattata, rimodellata e stratificata. Questa parte del suo vissuto ha influenzato la sua ricerca artistica arrivando a comporre capolavori come Plan(1993) opera da cui emerge la tendenza della Saville a segnare i corpi da linee topografiche tipiche dei chirurghi. Spesso nei dipinti dell’artista i soggetti sono corpi segnati da traumi, cicatrici, o manipolati dalla medicina moderna, mettendo in luce un’ “estetica dell’eccesso” e della deformità che vive ed è aspetto costante della realtà da sempre. Inquadrate tra astrattismo e realismo monumentale, le opere della pittrice, presentano una vernice a olio applicata in strati spessi quasi come se il colore diventasse materia organica alternando tratti precisi e pennellate ampie che favoriscono il dripping, una particolare tecnica che enfatizza la fisicità della carne e la costante tensione tra figurazione e astrazione. Attraverso la stratificazione del colore, l’artista mostra la fragilità della pelle e la trasformazione dei tessuti biologici segnando e macchiando la tela in punti strategici per accumulare colore, giocando con il chiaroscuro e con i riflessi di luce. Tra le sue influenze emergono i grandi maestri del passato come Michelangelo, Rubens e Lucian Freud ma al tempo stesso nell’esposizione si entra in connessione con pittori come Tiziano e Tintoretto evocando una certa familiarità con la pittura della Scuola Veneziana del Cinquecento. Grazie alla possibilità dell’artista di studiare anche in America presso l’Università di Cincinnati nel 1991, la poetica artistica di Jenny Saville è stata plasmata anche dai lavori dei pittori newyorkesi come Willem de Kooning e Cy Twombly. Con 30 opere presenti nella grande rassegna alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia le composizioni contemporanee dell’artista dialogano con i grandi pittori del passato ed in particolare l’ultima sala omaggia con una serie di inediti dipinti le atmosfere della città lagunare. Il percorso espositivo lascia riflettere su grandi tematiche attuali della società relative alla percezione del sé e del proprio corpo in tempi dove l’uso dei social e della chirurgia plastica riscrive sempre più velocemente il concetto di adeguatezza estetica e di canoni portati all’eccesso che degenerano spesso in mera rappresentazione grottesca e stereotipata di forme innaturali e profondamente distanti dal concetto di armonia ideale non manipolata dall’artificiosità umana. L’arte di Jenny Saville ci riporta alla realtà mostrando grasso, imperfezioni, vene, ecchimosi e rivendicando il diritto del corpo di occupare spazio, di portare segni sulla pelle, di essere pesante, di esistere, trasformando la deformità in qualcosa di monumentale e sacro perché anche i corpi imperfetti hanno una storia da raccontare.