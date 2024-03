L’attuale era economica, caratterizzata dalla diffusione rapida e globale di informazioni e capitali, è stata chiamata, tra le altre etichette, “l’età della conoscenza”, “società imprenditoriale” e “economia dei beni immateriali”. I miglioramenti tecnologici e di produttività continuano a spostare l’enfasi dal controllo dei beni fisici (ad esempio, risorse naturali, fabbriche) e degli strumenti fisici (ad esempio, macchine) a quello dei beni immateriali (ad esempio, istruzione, progetti di ricerca e sviluppo, marchi, brevetti) e risorse socio-economiche (ad esempio, comunità di pratica della conoscenza) come chiave per la prosperità economica di una comunità.

The current economic era, characterized by the rapid and global dissemination of information and capital, has been called the “knowledge age,” the “entrepreneurial society,” and the “intangibles economy,” among other labels. Technological and productivity improvements continue to shift the emphasis from the mastery of physical assets (e.g., natural resources, factories) and physical tools (e.g., machines) to that of intangible assets (e.g., education, R&D projects, brands, patents) and socio-cultural tools (e.g., communities of knowledge practice) as the key to a community’s economic prosperity.

piero.formica@gmail.com