L’eterno riflesso: il giardino come specchio dell’anima nella personale di Anna Caterina Masotti

Nelle sale del meraviglioso Palazzo Tubertini a Bologna è stata presentata la mostra fotografica di Anna Caterina Masotti, in occasione di Arte Fiera nel circuito di Art City Bologna 2026 e Art City White Night, organizzata dall’ Art Manager della fotografa, Laura Frasca. L’ esposizione è inoltre accompagnata da un testo di Benedetta Donato, curatrice e critica fotografica.

Nell’Eden,”il giardino dell’anima” l’artista guida il fruitore a scoprire un posto dove natura ed uomo, corpo e materia si ascoltano in silenzio dando poi vita ad una forma che prende respiro nel punto esatto in cui si lambiscono; dalle immagini l’osservatore approda al confine dove il sentore si tramuta in esistenza e l’umano non governa ma ospita. La mostra ed il suo percorso si rivelano nella loro più alta forma di sintesi concettuale e visiva proprio nella sala principale del Palazzo, sede di Azimut nella città di Bologna. Le ampie vetrate in ferro battuto, il soffitto somigliante all’architettura di una serra, le colonne decorate richiamano l’atmosfera dei giardini d’inverno vittoriani e liberty ove natura ed architettura si intrecciano dando vita ad una metafora visiva ed emotiva dell’esposizione.

Diciassette opere fotografiche che simboleggiano speranza, trasformazione spirituale, realizzazione del desiderio ed immortalità dell’anima: un percorso nella trasformazione e crescita interiore che pone luce sulla necessità di cambiamento e di libertà che percorre l’animo femminile, nucleo della ricerca dell’artista. Le opere si distinguono per essere state stampate su tessuti, in particolare chiffon in seta, arricchite da ricami in Lurex tonalità oro per dare risalto alle composizioni fotografiche.

Caratteristica dei temi della mostra sono le figure femminili e tutto ciò che gravita attorno ad esse dunque maternità, identità e continuità della generazione: volutamente le opere di queste categorie sono interpretate dalla figlia dell’artista. Inoltre appaiono elementi quali la farfalla, metafora della trasformazione, rinascita ed evoluzione dell’anima e particolari botanici: si ammirano la Monstera deliciosa, i richiami dell’Art Nouveau e del Liberty con le piante del papiro e dell’edera rampicante che simboleggiano vitalità, sinuosità e la forza di generarsi della natura. In ultimo le ombre che avviluppando le figure, evocano l’inconscio, il mondo interiore e le zone buie dell’identità femminile, concedendo alla rassegna un contesto di introspettività psicologica.

L’allestimento sensoriale e multimediale è stato curato dal produttore musicale Giorgio Cencetti che unisce brani di musica classica e moderna con introduzione di cinguettii dei passeriformi all’interno di voliere accompagnato dal suono della pioggia che batte sul vetro della serra.

Nella seconda sala invece, a sinistra dell’ingresso, un video mostra lo scorrere dell’acqua da una fontana, elemento che richiama il lusso decorativo dei giardini d’inverno ed al contempo echeggia emozione, vita e flusso interiore.

Il corridoio di entrata infine rappresenta il percorso intimo verso l’inconscio; in fondo ad esso viene proiettata un’ombra femminile che sussurra una frase e batte le ciglia rappresentando simbolicamente l’ingresso nel “Giardino dell’anima” mentre nella sala accanto a destra un filmato riproduce fronde e fogliame in movimento che imitano il chiarore soffuso di una vetrata, richiamando l’ambiente esterno che sfiora con dolcezza la serra. Attraverso la mostra immersiva ed introspettiva la Masotti ha voluto porre al centro la donna nella profonda intimità della sua anima, esplorando il tema della trasformazione e la ricerca di un equilibrio interiore capace di generare armonia. Una mostra che celebra la

donna in una forma universale con le sue angosce, le sue paure, la sua introspezione e la sua innata predisposizione ad adattarsi sempre ai cambiamenti che spesso la vita riserva.