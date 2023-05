L’eterno ritorno dell’agricoltura

Potrebbe essere sfuggita una notizia da non sottovalutare, il resoconto di una situazione, oscurata da altri eventi accaduti di recente. Essi erano carichi di ben più forte appeal nei confronti del grande pubblico sia all’ interno che oltre i confini nazionali. Sono stati l’incoronazione di Re Carlo e la conquista dello scudetto da parte della squadra di calcio del Napoli i due argomenti che hanno tenuto banco durante il fine settimana. Una informazione di particolare importanza nell’attuale fase di congiuntura mondiale che definire negativa, per l’Italia in specie, sarebbe poca cosa, è venuta fuori dai rapporti periodici dell’Istat e di altri osservatori di quei fenomeni che da anni fanno fede fino a prova contraria. Gli italiani e quanti hanno rapporti con loro, hanno ricevuto una botta di serenità per la conferma che è l’export del Made in Italy, più precisamente l’Italian lite style, che sta contribuendo a mettere più grano nella botte del Paese. Per la precisione il prodotto interno lordo è formato per un quarto da quanto proviene da quel settore e buona parte di esso proviene dall’export. Si resterà ancor più piacevolmente sorpresi nel venire a conoscenza che è il settore alimentare, distanziandosi poco da quello della moda, che rende merito al lavoro e fa incamerare guadagni consistenti alle aziende italiane del settore. Ha attirato grande attenzione ieri l’apertura della Fiera di settore specialistica Tuttofood a Milano. Si aggiunge a diverse altre già esistenti nel Paese e è comunque la benvenuta. Provando a focalizzare bene lo sguardo, si nota che gli incrementi di tutte le voci di quei prodotti che lasciano il Paese sono a doppia cifra, particolarmente alti quelli riguardanti il vino, la pasta, l’ olio extravergine di oliva e altre specialità esclusive italiane del settore primario. Strano destino, quello dell’agricoltura, vecchia quanto l’ uomo e, come lo stesso, protagonista di tanti cambiamenti. Senza andare molto indietro nel tempo, quindi poco prima alla metà del secolo scorso, nel Paese si è assistito a una serie di eventi che certamente hanno dato luogo a fenomeni talvolta tra di loro contrapposti. Il riferimento va alle due riforme che avrebbero dovuto riscattare quel settore per troppo tempo tenuto al margine degli altri. La prima, la Riforma Agraria del 1933, fu concepita con l’intento di ridurre il latifondo, dividendolo in unità di dimensioni tali che potessero consentire di vivere adeguatamente anche a più famiglie. La seconda la Riforma Fondiaria del 1950, prese ancor più alla lettera il tema del riscatto sociale, consentendo all’ Opera Nazionale Combattenti e Reduci la sistemazione di quanti erano ritornati in buone condizioni dalla guerra, tali da poter prendere possesso di una delle piccole abitazioni costruite sui fondi ridimensionati per essere assegnati a quei reduci. Chi la eseguì ignorò colpevolmente uno dei capisaldi dell’economia agraria, il concetto di minima superficie economicamente coltivabile Che mettesse cioè chi l’avesse lavorata in condizione di coprire tutte le spese e di remunerare il lavoro proprio e della sua famiglia. Non hanno mai funzionato come avrebbero dovuto, in specie la seconda delle due e ne sono ancora oggi testimonianza evidente quelle realizzazioni abbandonate in quelle zone del Paese dove era più presente il latifondo. Ancora una volta nella storia recente l’ intervento della mano pubblica nel privato creò un mostro economico a cui segui, non molto tempo dopo, la tragedia delle cattedrali nel deserto, vere e proprie sanguisughe alimentate con denaro pubblico. Ritornando all’ agricoltura, a partire dagli anni ’80, in quel settore si è cominciato a assistere al ritorno alle origini e a un esodo senza alcuna costrizione dalle città verso le campagne. Definire quanto sopra qualcosa di simile ai corsi e ai ricorsi storici di cui era stato assertore convinto Giovan Battista Vico non sarebbe corretto. Quanto sta accadendo potrebbe essere avvicinato alla corsa all’oro, seppure essa si sia realizzata oltreoceano. Anche se potrebbe sembrare una iperbole non calzante, c’è da aggiungere che senza oro si può sopravvivere, senza cibo no, né il genere umano, né il resto del mondo animale. Sfide importanti attendono quanti impegnati nel Settore Primario, che si posiziona ai primi posti come laboratorio, anche a cielo aperto. Basti pensare che l’università di Piacenza, già alla fine dello scorso secolo, si impegnò a elencare e a quantificare i prodotti della terra per uso alimentare, utilizzabili anche nei più disparati comparti industriali. La grande sfida che dovranno accettare quanti orbitano intorno a quel mondo, vanno dal cibo di sintesi a migrazioni etniche del modo di nutrirsi. Supportate queste anche dagli spostamenti concreti di popolazioni allo sbando. Il fenomeno è appena agli inizi e il cammino non sarà né facile, né agevole. Sulla situazione sovrasta lo spirito di conservazione e tutto fa pensare che, come è successo finora, gli uomini troveranno una soluzione per sopravvivere. Ci vorrà qualcosa di veramente straordinario, come successe probabilmente per l’estinzione dei dinosauri, ma succederà. Non fosse altro perché quei bestioni non erano particolarmente intelligenti, quindi incapaci di reinventarsi, come l’umanità ha già fatto tante volte nel corso del suo lungo cammino.