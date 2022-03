LetExpo, all’evento Alis attesi i ministri Giovannini, Di Maio, Gelmini, Garavaglia insieme a Salvini, Letta, Tajani

Mercoledì 16 marzo prende il via la prima edizione di LETExpo – Logistics Eco Transport, il nuovo evento fieristico organizzato da Alis su logistica, trasporti e intermodalità sostenibile che si terrà dal 16 al 19 marzo a Verona Fiere. Il maxi convegno propone un calendario di incontri tra aziende, organizzazioni e operatori del settore per promuovere la logistica sostenibile e creare un unico momento di confronto sulle principali tematiche green a livello nazionale ed europeo.

Il calendario con i nomi e le date dei rappresentanti istituzionali

Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia – 18.03

Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento – 18.03

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – 19.03

Massimiliano Fedriga, Presidente Conferenza Stato-Regioni – 17.03

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo – 19.03

Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie – 17.03

Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – 16.03

Enrico Letta, Segretario Partito Democratico – 18.03

Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera dei Deputati – 19.03

Matteo Salvini, Segretario federale Lega – 18.03

Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale Forza Italia – 18.03

Luca Zaia, Presidente Regione Veneto – 16.03.