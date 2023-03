Letexpo, Grimaldi (Alis): Giovani venite a Verona, qui concrete opportunità per 50 mila di voi

”Contribuiremo ad offrire concrete opportunità agli oltre 50.000 giovani attesi in questi giorni da ogni angolo del Paese, che verranno a Verona per visitare il nostro grande evento, entrare in contatto con le principali aziende italiane ed europee e svolgere proprio qui in fiera anche numerosi colloqui. Vogliamo infatti contribuire, come avvenuto lo scorso anno, ad aiutare molti di questi giovani a trovare lavoro, esaudire il loro sogno e rimanere a vivere nel nostro splendido Paese”. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione dell’inaugurazione di LetExpo, l’evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di Verona.