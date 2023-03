LetExpo, Grimaldi (Alis): Pronti a collaborare con il Governo, non è il momento di piangerci addosso

“Io penso che dobbiamo smetterla di essere negativi e piangerci addosso. Noi dobbiamo essere un alleato del governo e delle istituzioni per far rappresentare le reali esigenze e istanze dei nostri grandi imprenditori e farlo in maniera pragmatica. Quello che chiedo sempre alla mia squadra straordinaria è che dopo un grande evento come questo c’è bisogno di un taccuino in cui si segnano tutte le cose che sono state dette e si cerca di comprendere dove lavorare e in che modo lavorare”. Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente di Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) intervenendo alla quarta giornata di LetExpo, la quattro giorni che ha acceso un faro sul settore con la presenza di numerosi rappresentanti del governo, delle istituzioni e degli imprenditori del settore. “Noi questo lavoro lo facciamo con documenti programmatici che destiniamo alle istituzioni per dare seguito ad un importante lavoro, di una fiera come LetExpo che ha mille anime, quali l’innovazione, la presenza, la pubblicità e anche giovani e formazione. E il motivo per cui hanno partecipato 8 ministri in 4 giorni, che è un bilancio unico e positivo, – ha aggiunto – è perché forse i ministri hanno compreso che c’è tanta voglia di comunicare ma dall’altra parte c’è anche tanta voglia di ascolto. Non bisogna essere autoreferenziali e vogliamo metterci in discussione con ottimismo perché penso che si possa fare molto bene”. (Arm/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 11-MAR-23 13:28 NNNN

73 notizie – 06:32:45 / 15:23:31