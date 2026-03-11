LetExpo, l’allarme di Guido Grimaldi: Stretto di Hormuz, 30 mila marittimi bloccati, molti sono italiani

“Dallo stretto di Hormuz passa oltre il 20% del petrolio mondiale e vi transitano 125 navi al giorno. I porti europei stanno accusando il colpo, il nostro comparto ha bisogno di sgravi fiscali”. Con queste parole, Guido Grimaldi, presidente di Alis, ha aperto il dibattito sulla crisi internazionale che grava sulla logistica globale, a LetExpo 2026, evento di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere

La quinta edizione della fiera, organizzata dall’associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, ha aperto le porte ieri ai professionisti del settore, con oltre 550 espositori suddivisi in cinque padiglioni e più di 300 relatori. Tra gli ospiti al taglio del nastro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il sindaco Damiano Tommasi, il presidente della Provincia Flavio Pasini, l’assessore ai Trasporti Diego Ruzza e il vice presidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto.

“La logistica e i trasporti sono strategici per la competitività dell’economia europea», ha sottolineato Fitto. Bricolo ha definito Verona «capitale mondiale dei trasporti e della sostenibilità collegata alla logistica». Tommasi ha ricordato le criticità locali, dal tunnel del Brennero alla necessità di soluzioni abitative per chi lavora nel settore. Pasini ha insistito sull’importanza di «cavalcare il futuro sull’onda della sostenibilità ambientale”.

Numeri alla mano, Ruzza ha evidenziato l’impatto economico della logistica in Veneto: «80 miliardi di euro di merci trasportate, 4.200 unità e 2 milioni di addetti, di cui il 5% impegnato nel settore». Grimaldi ha aggiunto la dimensione internazionale: «Circa 30 mila marittimi sono bloccati nello stretto di Hormuz, tra cui diversi italiani». Salvini ha garantito l’impegno del Governo per tutelare il comparto.

Dal lato operativo, il Consorzio Zai ha comunicato che nel 2025 il Quadrante Europa ha movimentato 14.710 treni, con una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente, per oltre 7,5 milioni di tonnellate di merci, confermandosi primo interporto italiano per traffico ferroviario combinato. Verona resta un nodo strategico nelle reti transeuropee di trasporto, seconda solo a Brema nella classifica degli interporti.

LetExpo conferma così il ruolo della città come “capitale” del settore, tra primati nazionali e tensioni internazionali che impongono vigilanza costante e strategie innovative per mantenere competitività e sicurezza.