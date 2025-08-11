L’etica dell’acqua

di Annamaria Spina

Sin da bambina, sapevo che l’acqua era tutto, non me lo aveva insegnato nessuno, non lo avevo letto in nessuno dei miei libri, eppure lo sentivo fortemente. Quando guardavo l’acqua scorrere nel lavandino, o ascoltavo il suono di una fontana in una giornata d’estate, percepivo dentro di me una forma di rispetto, come se stessi osservando qualcosa di vivo, … non l’ho mai sprecata, non per paura, ma, per una sorta d’istinto: un’intuizione che mi diceva che, se un giorno l’acqua dovesse finire, finiremmo anche noi.

Era come se già allora avessi compreso una verità che molti adulti sembravano ignorare: che senza acqua non c’è vita…e che l’acqua non è solo un bene naturale o un semplice bene economico, per quanto il più necessario e insostituibile. Paradossalmente, mentre noi continuiamo a celebrarne la sacralità nella nostra intima esperienza, l’economia sembra spesso dimenticarne il valore più profondo.

La verità è che se è pur vero che senza acqua non si produce nulla, che nessuna industria si avvia, nessun raccolto cresce, nessun tessuto si tesse, l’acqua non può essere considerata solo una risorsa tra le altre, ma la fonte primaria che rende possibile ogni scambio, ogni lavoro, ogni vita.

Occorre definire e condividere un’ “etica dell’acqua”. L’economia deve imparare a gestire l’acqua con la cura e la responsabilità che merita, non basta contare litri o prezzi, occorre capire che ogni goccia è vita, è energia, è futuro. Senza una gestione consapevole e sostenibile dell’acqua, nessuna crescita economica sarà veramente solida, nessuna prosperità reale. L’acqua non sopporta sprechi, né speculazioni che la privatizzano e la riducono a merce di lusso. Il vero lusso è poter accedere a un’acqua pulita, costante, per tutti. Dobbiamo fare in modo che l’economia comprenda il valore reale dell’acqua.

L’economia, nei suoi meccanismi più complessi, si è spesso dimostrata incapace di trattare l’acqua come il bene primario che è. Le grandi industrie consumano enormi quantità di acqua, spesso senza limiti reali. L’agricoltura , che rappresenta il 70% dell’uso globale di acqua dolce, è anch’essa teatro di sprechi enormi e pratiche non sostenibili. E la finanza internazionale? Sempre più spesso vede nell’acqua un asset da monetizzare, aprendo la strada a speculazioni che mettono a rischio l’accesso alle risorse più vitali.

Questo scenario impone una domanda fondamentale: qual’ è il ruolo dell’economia nella tutela e nella gestione dell’acqua? Prima di tutto, l’economia deve superare la logica dell’accumulazione fine a sé stessa e riconoscere che la vera ricchezza è nell’equilibrio, nella distribuzione equa, nella sostenibilità. L’acqua non è una fonte inesauribile da sfruttare, ma un patrimonio da custodire, da rigenerare. Investire in infrastrutture idriche sostenibili, promuovere tecnologie per il risparmio e il riciclo, regolamentare con fermezza gli usi industriali, tutelare le comunità vulnerabili che spesso sono le prime a subire la scarsità d’acqua, … queste sono le sfide economiche urgenti. Inoltre, è necessario ripensare i modelli di consumo e produzione: un’economia che non rispetta il ciclo dell’acqua è destinata a collassare.

La transizione verso un’economia circolare deve considerare l’acqua non solo come un bene di consumo da non sprecare, ma come un bene che si rinnova solo se trattato con saggezza.

Questa responsabilità è collettiva, ma è soprattutto di quella parte dell’economia globale che detiene gli strumenti e il potere decisionale. La gestione dell’acqua non può essere lasciata all’improvvisazione o alle logiche di profitto a breve termine. L’ acqua è il respiro dell’economia, e senza questo respiro tutto si ferma.

Dobbiamo riconoscere che ogni goccia ha un valore incalcolabile, e in questo valore si gioca il futuro stesso della nostra civiltà. L’acqua è principio, è inizio, è il primo contratto economico della vita con la terra, è il primo scambio: noi esistiamo, in cambio della sua presenza. Nasciamo in un liquido, viviamo di liquido, ci spegniamo se questo liquido ci abbandona. Il corpo, l’economia, la storia … tutto è attraversato dall’acqua. Eppure, nel tempo, ci siamo abituati a vederla solo come sfondo: trasparente, gratuita, ovvia. L’economia globale l’ha relegata a bene da quantificare, da assegnare, da calcolare in metri cubi o nei costi di trasporto ma l’acqua, non si lascia contenere del tutto da un prezzo: ha un valore intrinseco, simbolico, sistemico, che va oltre ogni cifra.

Oggi, i mercati idrici si espandono, le guerre per l’acqua si annunciano, i deserti avanzano, i fiumi si prosciugano costringendo i popoli a migrare, le nazioni iniziano a stipulare trattati non più per il petrolio o le terre, ma per il controllo dei bacini idrici. L’acqua sta diventando l’unità di misura delle nuove disuguaglianze. L’economia ha bisogno dell’acqua come matrice, non ci sarà innovazione sostenibile se prima non si garantisce accesso equo e tutela dell’acqua, non ci sarà giustizia sociale senza giustizia idrica. Il vero capitale naturale del nostro tempo non è il minerale raro o il gas nascosto nel sottosuolo, ma la falda acquifera che scorre sotto i nostri piedi e che ancora oggi non rispettiamo abbastanza. L’acqua è il cuore dell’economia, è il bene che precede ogni altro bene e solo riconoscendo l’acqua come origine, potremo restituire all’economia la sua vocazione più autentica: quella di custodire la vita.

A volte mi chiedo se l’acqua non sia anche la memoria della vita, se in ogni goccia non sia custodito un frammento dell’universo.

La fisica quantistica ci insegna che nulla è davvero separato, che ogni particella vibra in relazione a un’altra, che tutto è interconnesso e l’acqua, con la sua capacità di fluire, assorbire, trasformare, sembra esserne il veicolo più perfetto. Forse l’acqua non è solo un elemento chimico, probabilmente è una coscienza sottile, liquida, che ci pervade, ci attraversa … un linguaggio silenzioso tra il visibile e l’invisibile e in quell’invisibile si annida il cuore stesso dell’economia: ciò che non si vede, ma che sostiene tutto come il rispetto, come la responsabilità, come la cura.

L’economia dovrebbe imparare dalla fisica dell’acqua: non serve resistere, serve fluire, non serve trattenere, serve rigenerare, non serve dominare, serve custodire. In fondo, l’acqua ci mostra che ogni sistema vive finché scorre … appena la corrente si ferma, ogni cosa marcisce e così anche per l’economia, quando smette di fluire con la vita, si ammala, diventa stagnazione, disuguaglianza, conflitto.

Occorre ricordare sempre che non siamo separati da ciò che ci circonda, l’economia non è un’entità esterna, ma il riflesso delle nostre scelte, dei nostri pensieri, delle nostre paure e delle nostre speranze e se l’acqua è dentro di noi, allora anche l’economia deve tornare ad assomigliarci.

L’economia più evoluta sarà quella capace di ascoltare l’intelligenza dell’acqua, di studiarne i movimenti, di assorbirne l’umiltà, perché l’acqua non ha bisogno di essere glorificata, sa che è essenziale, anche quando passa inosservata … è lì, sempre, a servizio della vita e se davvero vogliamo un’economia che duri, un’economia che abbia un futuro, dobbiamo ripartire proprio da qui: dall’acqua, come madre, come energia, come prima forma di giustizia.

L’acqua è due atomi di idrogeno e uno di ossigeno … eppure dentro questa semplicità chimica si cela l’intero mistero della vita. L’ossigeno che ci tiene in vita è anche quello che scorre nell’acqua … senza acqua, non solo moriremmo di sete, ma smetteremmo di respirare, di crescere, di esistere. L’economia, come il corpo umano, può funzionare solo se c’è ossigeno, solo se c’è acqua. Non è un bene accessorio: è il principio stesso del respiro collettivo, dimenticarlo significa soffocare il futuro, riconoscerlo, invece, è il primo atto di un’economia che vuole davvero essere umana.

L’acqua è il codice sorgente della vita, invisibile e onnipresente, regola ciò che esiste e ciò che può ancora nascere…l’economia, per non collassare, deve imparare a scrivere con lo stesso alfabeto.

Mi torna in mente quel profumo che si sente dopo la pioggia … non è solo aria bagnata, è la terra che respira, è la vita che ritrovava voce. Quel profumo lieve, di rugiada e silenzio, è il segno che tutto può ricominciare…è questo il profumo dell’acqua e dovrebbe essere anche il profumo dell’economia: essenziale, pulita, capace di rigenerare, capace di dare vita.

Per me, l’acqua è tutto ciò che non si può possedere: è nascita, respiro, passaggio…è madre silenziosa e infinita, che ci nutre senza chiedere nulla, è la sola economia che riconosco: quella che scorre, che dà…che vive.