Letizia Magaldi nuova presidente del Kyoto Club

Letizia Magaldi, vicepresidente di Magaldi Green Energy è la nuova presidente del Kyoto Club. Subentra a Catia Bastioli, Ad di Novamont, che ha guidato l’associazione per 10 anni. Confermati i vicepresidenti Gianluigi Angelantoni e Francesco Ferrante. Lo ha deciso l’assemblea dei soci riunitasi mercoledì 26 giugno a Roma nello Spazio Europa, gestito dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. All’Associazione aderiscono attualmente oltre 180 imprese, associazioni di aziende ed enti impegnati nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e di quelli europei concordati con il Green Deal.

“Desidero ringraziare il Consiglio direttivo di Kyoto Club per la fiducia riposta in me e per aver proposto all’Assemblea dei Soci la mia elezione. Grazie anche ai Rappresentanti di tutti gli Associati per il loro sostegno”, ha dichiarato Letizia Magaldi. “La crisi climatica – ha aggiunto – ci impone di agire per poter raggiungere i target europei di decarbonizzazione. La sfida ambientale è una priorità etica, ma è anche e soprattutto una opportunità di crescita economica. Lo sviluppo sostenibile è la risposta che dobbiamo al futuro ed è il migliore alleato per la competitività del nostro sistema industriale. Affronterò con entusiasmo e tenacia questo nuovo impegno, cooperando con le reti nazionali e internazionali di cui Kyoto Club fa parte e con i decisori politici, italiani ed europei, con i quali collaboriamo per la sostenibilità”.