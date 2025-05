Letizia Pizzi nuovo direttore generale di Anitec-Assinform

Letizia Pizzi è la nuova direttrice generale di Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese dell’Ict in Italia. Succede a Eleonora Faina, in carica dal 2020, e ha ora il compito di proseguire l’impegno dell’associazione nel promuovere la trasformazione digitale del Paese.

Con una laurea in Scienze politiche presso l’università Luiss Guido Carli, Letizia Pizzi ha una lunga esperienza in Confindustria, iniziata nel 2000 e sviluppata attraverso ruoli di crescente responsabilità. Dopo un primo periodo dedicato alle relazioni esterne e all’ufficio stampa, orienta il proprio percorso professionale sull’internazionalizzazione delle imprese, con un focus specifico sui mercati dell’area Mena, Africa, Europa orientale e Asia centrale.

Tra il 2009 e il 2016 coordina le attività dell’advisory board investitori esteri di Confindustria, promuovendo politiche per rendere l’Italia più attrattiva per gli investitori stranieri. In seguito assume la direzione generale di Confindustria Est Europa e, dal 2021, guida Confindustria Assafrica & Mediterraneo, rafforzando le relazioni istituzionali e sostenendo l’espansione delle aziende associate, anche nel quadro del Piano Mattei e della flagship initiative digitale coordinata da Undp.