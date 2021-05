Let’s Movie, guida turistica ai set famosi della Campania: iniziativa di Regione e Film Commission

Nasce Let’s Movie, innovativa piattaforma di promozione turistica alla scoperta di set, location e storie dei film e delle fiction di maggiore successo girati in Campania per una esperienza in realtà virtuale e aumentata, progetto della Regione Campania con il supporto della Film Commission regionale. Grazie all’applicazione web letsmovie.fcrc.it sviluppata in integrazione al portale Cultura Campania (Ecosistema digitale della Cultura della Regione Campania) il visitatore potrà esplorare i luoghi delle riprese attraverso movie tour, trailer interattivi accompagnati da schede informative, e contenuti inediti. Da “Il Commissario Ricciardi” nella Campania degli anni ’30 a “L’amica geniale” , da “Mare fuori” al “Napoli Movie Experience” nei luoghi di “Mina Settembre” “Vivi e lascia vivere” “7 ore per farti innamorare” e “Sono solo fantasmi” Fruibile da computer e da smartphone “Let’s Movie” offre movie tour virtuali ricostruiti in rotoscope (tecnica di animazione) e arricchiti da tags per ‘giocare’ con i personaggi e le colonne sonore, contenuti inediti di backstage, clip e foto. Il risultato e’ una vera e propria ‘guida turistica’, che conduce tra vie, piazze, ambienti ed edifici storici accompagnati dall’opera preferita. Le produzioni inserite sono in continuo aggiornamento. La Fondazione regionale Fcrc è presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma. Let’s Movie, titolo che e’ un gioco di parole che unisce l’espressione inglese “Let’s move” (muoviamoci) con “movie” (film), è a cura della Media&Tech, company campana Emoticron. ”La full immersion garantita dalla piattaforma Let’s Movie – sottolinea Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania – grazie all’integrazione con il portale Cultura Campania ha un valore molteplice. E’ uno strumento operativo affascinante e accattivante per i turisti, ma anche per coloro che risiedono nella nostra regione”. ”Let’s Movie nasce dalla particolare attenzione che abbiamo rivolto quest’anno alla promozione cine-turistica della Campania – spiega Maurizio Gemma – Con l’impiego di risorse dedicate della Regione Campania abbiamo pensato di utilizzare in maniera coinvolgente le produzioni di successo del territori”.