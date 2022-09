Letta “Il presidenzialismo non è la soluzione per il Paese”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Siamo contro il presidenzialismo, non è la soluzione per il nostro Paese. Noi lotteremo contro qualunque stravolgimento della Costituzione”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, incontrando i giornalisti a Cagliari.

“Il Rosatellum? Quella legge l’ha scritta e voluta Renzi – ha precisato -, una legge sbagliata. Ma è importante dire che è maggioritaria, o vince uno o l’altro, non conta molto arrivare terzi o quarti. Ecco perchè diciamo: o la destra o noi”.

