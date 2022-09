Letta “Non vogliamo che l’Italia segua il modello Ungheria”

ROMA (ITALPRESS) – “Pontida oggi è diventata provincia dell’Ungheria. Noi non vogliamo un’Italia che si leghi all’Ungheria come Salvini oggi ha voluto proporre di fare. L’idea che l’Italia diventi oggi un paese come l’Ungheria di Orban è esattamente l’opposto di quello che noi vogliamo fare. Non vogliamo che l’Italia segua il messaggio di Pontida, cioè il modello dell’Ungheria: non vogliamo che vada verso una democrazia che si sta perdendo, non vogliamo un’Italia che cede a Putin e Orban. Vogliamo una Italia che sia cuore dell’Europa e che sia fedele alle sue alleanze”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di una manifestazione a Monza. Secondo Letta “La campagna elettorale ha svoltato in questi ultimi giorni, perchè ha visto in tanti territori riaprissi completamente la situazione. Per noi soprattutto ha svoltato dal punto di vista della forza sui temi”.

