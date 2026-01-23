Lettera aperta a Fico, revochi la delibera che privatizza l’acqua

Caro Presidente, la sciagurata delibera che avvia anche in Campania il processo della privatizzazione dell’acqua pubblica va revocata in autotutela visto che è in corso un giudizio davanti al Tar. So che manterrai la promessa. Potresti cominciare con un segnale semplice, revocando la concessione regionale per la ricerca di acqua calda a Via Verdi 31. Ad occhio e croce sono interessi privati di natura commerciale che spingono a questo fine. Si scavi invece a Piazza Municipio, vicino alla Fontana del Nettuno, per esempio, si inauguri la fonte battesimale della città insieme a un grande impianto geotermico pubblico . Apriamo anche una discussione pubblica sull’utilizzo della geotermia, una risorsa preziosa di cui dispone il nostro territorio. Noi non siamo nel coro degli “annientalisti”, siamo per fare tempestivamente tutte le cose che servono, non per bloccare tutto e basta. In bocca al lupo per il tuo lavoro.

Paolo Pantani