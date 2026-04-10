Lettera aperta al ministro della Difesa

Egregio Signor Ministro,

Mi rivolgo a Lei in qualità di Ufficiale delle Forze Speciali, attualmente in riserva. Ho avuto il privilegio di servire la Patria tra i migliori, uomini preparati al massimo livello operativo, affrontando ogni missione con dedizione e onore, consapevole dell’impegno assunto davanti alla Bandiera di Guerra, già del X Reggimento Arditi e poi del Battaglione Sabotatori. Con il Tricolore sul braccio, ho condiviso numerose operazioni insieme ai miei commilitoni e spesso in collaborazione con i militari statunitensi. Pur riconoscendo la superiorità tecnica e logistica degli americani, posso affermare con orgoglio che noi italiani non abbiamo mai sfigurato al confronto con quelli che la storia ha definito nostri “alleati”, termine che personalmente non mi sento di utilizzare. Lei sa bene che l’Italia ha già pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane nelle “guerre umanitarie” in cui gli Stati Uniti hanno voluto esportare la loro idea di democrazia o combattere il terrorismo che, paradossalmente, avevano contribuito a generare. L’esempio dell’Iraq, dopo la seconda guerra del Golfo e la morte di Saddam Hussein, è emblematico: uno Stato lasciato nel caos, insicuro, come ci ricorda la tragica strage di Nassiriya, dove 19 nostri connazionali hanno perso la vita. Questa ennesima guerra nel Golfo scatenata da USraele (USA+Israele) rischia di concludersi in modo tragico per il povero popolo iraniano la cui unica colpa è quella di aver voluto mantenere la sovranità politica e territoriale scegliendo di non sottomettersi alle potenze occidentali. È di stanotte la buona notizia di una tregua di due settimane. L’Italia ne approfitti per esprimere con fermezza la sua contrarietà a questa guerra dichiarando NEUTRALITA’ incondizionata anche nei confronti dell’utilizzo del patrio suolo per quanto concerne le basi militari USA. Nessuna azione di combattimento o di supporto alle operazioni deve avere come origine le basi americane insistenti sul territorio nazionale.

Signor Ministro, ieri, 7 aprile, ha presentato un’informativa urgente alla Camera dei deputati, affermando che il rispetto degli accordi con gli Stati Uniti relativi alle basi militari non implica automaticamente la partecipazione a un conflitto. Tuttavia, mi perdonerà, ma questa posizione è discutibile: qualsiasi operazione militare che venga ideata, pianificata o realizzata – anche solo dal punto di vista logistico – sul suolo italiano, ci rende di fatto parte attiva della guerra e, di conseguenza, potenziale bersaglio militare per l’Iran. Al contrario, uno Stato che si proclama neutrale – come dovrebbe fare l’Italia secondo l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra – ha il dovere di tutelare la propria sovranità (ad esempio impedendo ai Paesi coinvolti nel conflitto di violare il suo territorio), mantenere una posizione imparziale e non contribuire in alcun modo alle operazioni belliche. Lei ha inoltre evidenziato che da oltre 75 anni nessun governo italiano ha mai messo in discussione la continuità dei trattati che regolano l’uso delle basi militari da parte degli Stati Uniti. Ma, caro Ministro, niente è eterno! È arrivato il momento di rendere pubbliche le clausole rimaste segrete per decenni al popolo italiano. Si tratta di accordi firmati da politici ormai scomparsi, che non dovrebbero più gravare sulle nuove generazioni. Renderle pubbliche è anche un atto di giustizia nei confronti di chi ha pagato con la vita il tentativo di restituire sovranità alla nostra amata Nazione.

Questo è l’appello che da soldato e patriota mi sento di farLe.

Ten. Col. (ris.) incursore Fabio Filomeni