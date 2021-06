Letteratura: a Taobuk ‘La Metamorfosi digitale e l’umano’, terza edizione del contest TaoTim

Palermo, 4 giu. (Adnkronos) – Terza edizione di TaoTIM, il Contest promosso da Taobuk – Taormina Book Festival con TIM, Main Sponsor della manifestazione: raccontare attraverso il linguaggio della scrittura, del video o della fotografia, come la tecnologia ha mutato l’essere umano, e come al tempo stesso ha “influito sull’ “essere umani” – cioè sul nostro modo di vivere – potrebbe regalare una piccola full immersion utile a coltivare il proprio talento. Ci sono tre masterclass, infatti, in palio, per altrettanti vincitori del contest “La metamorfosi digitale e l’umano”, focus di TaoTIM 2021 sulla scia del tema del festival di Taormina, dedicato a “Metamorfosi. Tutto muta”. Rivolto ai giovani della fascia 18-35 anni provenienti da tutto il territorio nazionale, TaoTIM ancora una volta invita a riflettere sul nostro tempo e sulle sempre più intense evoluzioni e implicazioni del rapporto quotidiano con la tecnologia”, si legge in una nota. C’è tempo fino al 10 giugno per partecipare e raccontare come la tecnologia e l’innovazione giochino un ruolo fondamentale nel vivere quotidiano, al servizio di un nuovo modo di comunicare, di condividere e di essere comunità. Ogni partecipante potrà scegliere il linguaggio espressivo più consono e partecipare con un’opera a scelta fra un elaborato scritto (nella forma di breve saggio o di reportage giornalistico, non superiore alle 2000 battute), uno scatto fotografico o una clip video (della durata massima di 60’’). Gli elaborati dovranno essere caricati all’interno della pagina dedicata al contest, raggiungibile dal sito www.taobuk.it, secondo le modalità previste dal regolamento.