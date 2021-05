Letteratura: è il poeta Francisco Brines, ultimo Premio Cervantes**

Madrid, 21 mag. – (Adnkronos) – Lo scrittore spagnolo Francisco Brines, ultimo grande poeta ad essere insignito del Premio Miguel de Cervantes, considerato il Nobel della letteratura ispanica, è morto all’età di 89 anni giovedì 20 maggio nell’ospedale di Gandía, in provincia di Valencia, dove era stato ricoverato lo scorso 13 maggio e dove era stato operato per un’ernia. Pochi giorni prima, riporta il quotidiano “El Pais”, i re di Spagna, Felipe e Letizia, si erano recati nella sua casa di Elca per consegnare a Brines il Premio Cervantes dopo che il poeta, per problemi di salute, non si era potuto recare a Madrid, lo scorso 23 aprile, data della morte di Miguel de Cervantes, per poter ritirare il prestigioso riconoscimento letterario intitolato all’autore del “Don Chisciotte”.