(Adnkronos) – Bruna Marilena Palumbo si era laureata nel 1966 in letteratura greca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell‘Università di Roma “La Sapienza” e qui ha svolto la sua attività didattica e di ricerca, dapprima come assistente presso la cattedra di letteratura greca, in seguito come professore associato di dialettologia greca; dal 2001 era professore ordinario di lingua e letteratura greca.