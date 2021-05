Letteratura: è morto José Manuel Caballero Bonald, poeta e romanziere spagnolo**

Madrid, 9 mag. – (Adnkronos) – Lo scrittore spagnolo José Manuel Caballero Bonald, acclamato poeta e romanziere noto per la sua costante preoccupazione per i problemi sociali e allo stesso per le ricche di notazioni autobiografiche, è morto nella sua casa di Madrid all’età di 94 anni dopo una lunga malattia, afflitto da tempo da un tumore alla pelle. L’annuncio della scomparsa, come riferiscono i mass media spagnoli, è stato dato questa mattina dalla moglie Josefa Ramis, che aveva sposato a Maiorca 61 anni fa e dalla quale ha avuto cinque figli. Nel 2012 gli era stato conferito il Premio Miguel de Cervantes, considerato il Nobel della letteratura spagnola, per l’insieme della sua opera e coronamento di una prestigiosa carriera. Caballero Bonald ha ricevuto anche il Premio nazionale delle Lettere spagnole nel 2005, il Premio nazionale di Poesia nel 2006 e il Premio Francisco Umbral nel 2016. La sua poesia si segnala per una costante ricerca sul linguaggio e per lo stile barocco.