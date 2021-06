Londra, 17 giu. – (Adnkronos) – Dalla British Library di Londra al Brontë Parsonage Museum di Haworth, un consorzio di biblioteche e musei inglesi si è unito in uno sforzo “senza precedenti” per raccogliere 15 milioni di sterline e salvare così una serie “sorprendentemente importante” di manoscritti letterari per il patrimonio pubblico del Regno Unito.