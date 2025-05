Letteratura, nasce il Premio Michele Serio: candidature fino al 31 maggio

Finalmente un Premio Serio. Organizzato dall’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. (Bacoli Cultura e Letteratura), con il patrocinio del Comune di Bacoli e l’Associazione Campana Editori, nasce il riconoscimento letterario che vuole onorare la memoria di Michele Serio, uno degli autori più innovativi del panorama nazionale scomparso nell’ottobre del 2021. Scrittore e giornalista napoletano, Serio ha saputo raccontare l’anima più profonda e provocatoria del noir, del pulp e del grottesco, conquistando un pubblico di appassionati lettori anche e soprattutto all’estero, grazie alla traduzione delle sue opere in Paesi come Spagna, Francia, Grecia e Germania. A cominciare da quel “Pizzeria Inferno” del 1994, che, a distanza di tre anni dall’esordio letterario con “La signora dei lupi”, lo impose all’attenzione generale per la capacità straordinaria di narrare “le sulfuree cronache di una realtà inaccettabile”.

Questo premio, voluto con fiera determinazione dalla figlia Eva Serio, che lo ha ideato e ne ha assunto la direzione artistica, ha dunque l’obiettivo dichiarato di promuovere la letteratura di genere, andando alla scoperta di autori emergenti o già noti al pubblico, valorizzare il territorio di Bacoli, come centro di eccellenza per la cultura e la creatività, creando una vera e propria comunità in grado di fare rete, favorendo il dialogo e la connessione tra autori, editori e lettori.

Due le categorie principali: quella del genere umoristico, grottesco e pulp e quella del giallo e noir. Il concorso è aperto a tutte le case editrici che abbiano pubblicato negli ultimi due anni opere appartenenti alle suddette categorie, o autori che non abbiano autoprodotto i propri testi in self-publishing. Per tutte le informazioni sul bando è possibile consultare il sito www.premiomicheleserio.it dove è disponibile in digitale il modulo di partecipazione.

La giuria, composta da esperti del settore e autori come Andrea Carlo Cappi, Valerio Caprara, Antonella Cilento, Peppe Lanzetta, Angelo Petrella e Serge Quadruppani, comunicherà la terna dei finalisti 20 giorni prima della cerimonia di premiazione, che avrà luogo sabato 25 ottobre 2025 a Bacoli. Al vincitore verrà consegnata un’opera artistica ispirata al territorio e alla produzione letteraria di Michele Serio.

Per maggiori dettagli sulle finalità e la trasparenza dell’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. – Bacoli Cultura e Letteratura, presieduta da Eva Serio, si può visitare il sito www.bacule.it o scrivere a info@bacule.it