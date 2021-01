Letteratura: Scott Fitzgerald, prezzo stellare per la prima lettera spedita a un fan nel 1920

New York, 15 gen. – (Adnkronos) – Prezzo stellare per una lettera manoscritta dello scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) indirizzata ad un fan di Princeton, che era rimasto estasiato dalla lettura del suo primo romanzo largamente autobiografico “Di qua dal Paradiso” (“This Side of Paradise”), pubblicato nel 1920. L’autografo – si tratta della prima lettera conosciuta finora di Fitzgerald a un suo lettore, peraltro inedita – è stata messa all’asta online da RR Auction con sede a Boston e venduta per quasi 38 mila dollari. La missiva è partita da una base di 6.000 dollari e dopo una lunga contesa tra diversi collezionisti ha concluso la sua corsa a ben 37.987 dollari. L’annuncio dell’aggiudicazione è stata data dalla casa d’aste americana specializzata in autografi.