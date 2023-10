Letteratura, taglio del nastro per la V edizione degli “Incontri del Valore”

Prende nuovamente il via la kermesse letteraria “Gli Incontri di Valore”, fondata in Pompei dal manager Nicola Ruocco. Da martedì 17 ottobre fino al mese di febbraio 2024, 15 appuntamenti con Ospiti di spessore del mondo della cultura, della medicina, della saggistica, del giornalismo, del design, e dell’economia: un programma particolarmente ricco e affascinante grazie ai contenuti che emergeranno dalla presentazione libri dei rispettivi Ospiti, il tutto in un esclusivo concetto di talk salotto diretto da Ruocco.

“Gli Incontri di Valore” sono oggi una straordinaria testimonianza di esclusivo appuntamento culturale fondato sul concetto di positiva condivisione e riflessione sulle principali tematiche della nostra attualità, tramite il suggestivo accrescimento valoriale rappresentato dai libri. Condotto personalmente dal patron Nicola Ruocco nel fine scenario dell’Hotel Habita79, che ospita e sostiene l’iniziativa, ogni Incontro è aperto al pubblico e raccoglie una folta partecipazione tra appassionati di lettura, famiglie, professionisti, associazioni ed Istituzioni del territorio.

“E’ tempo di una nuova straordinaria edizione” commenta il fondatore e direttore della kermesse Nicola Ruocco, dandone anche sottotitolazione per il nuovo programma “E la quinta, è un qualcosa di davvero importante. Al salotto in Pompei parteciperanno con loro pubblicazioni e libri ospiti di grandissimo prestigio, come il virologo, volto notissimo della medicina in Italia, Matteo Bassetti, il celebre designer automobilistico Walter De Silva che aprirà la kermesse, i giornalisti Angelo Polimeno Bottai della RAI, Ilaria Iacoviello di SkyTg24, la coordinatrice dell’ufficio stampa del Parlamento Europeo in Italia Valentina Parasecolo e la conduttrice tv Paola Donnini. Ancora l’ex membro del CSM e magistrato Luca Palamara, il celebre scrittore Maurizio de Giovanni, il grandissimo opinionista Marino Bartoletti, senza dimenticare poi l’economista Mariangela Pira, il noto coacher Paolo Borzacchiello, i saggisti Chiara Franchi, Paolo Aresi, ed infine il giallista Giovanni Taranto. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per aver accettato l’invito nel prendere parte al celebre salotto dei valori”.

Continua Ruocco “Da fondatore e direttore della kermesse, l’impegno da parte mia, in spirito puramente di servizio e di condivisione, è certamente non dei più agevoli, ma grazie alla passione, ed agli amici che mi sono vicini in questo percorso, il peso organizzativo è calmierato dalla soddisfazione di aver creato un qualcosa di straordinario: uno dei più belli, partecipati, strutturati e prestigiosi salotti culturali oggi in Italia!” Conclude infine Nicola Ruocco “Anche in questa nuova edizione, il motto della kermesse resta primario, e vigoroso, nel “costruire valore, condividendo valori”.

Sull’evento, che è patrocinato dalla Regione Campania, afferma l’Assessore Regionale al Turismo Regione Campania Felice Casucci “La cornice del salotto letterario è il luogo nel quale il confronto assume i toni dell’autenticità e dell’attitudine divulgativa. Non possono che farsi i più fervidi auguri di successo al dott. Nicola Ruocco, anche per la passione e l’impegno che dedica alle edizioni della kermesse letteraria da egli ideata e diretta”. Splendida cornice della kermesse è l’Hotel Habita79, di cui il General Manager Riccardo Mantilacci “Siamo lieti di accogliere la V edizione degli Incontri di Valore e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio insieme al nostro affezionato pubblico. Una splendida avventura intellettuale, dove l’arte della conversazione e la riflessione profonda si fondono, creando un ambiente unico in cui emergono connessioni e intuizioni sorprendenti”.

Alla presentazione, è intervenuto il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio “Gli Incontri di Valore sono ormai un momento culturale molto importante e attesa nella città di Pompei. E’ importante andare oltre i soliti confini grazie proprio al valore della cultura.” Un commento sull’evento giunge anche da Giovanni Acanfora, Presidente Givova, main partner “Siamo molto orgogliosi di continuare a supportare, in un salotto esclusivo e in una location prestigiosa, la prossima edizione degli Incontri di Valore, ormai un irrinunciabile appuntamento culturale nella nostra città.”

Si attendono intanto i primi due prossimi appuntamenti: martedì 17 ore 20,00 vi sarà l’ingegnere Walter De Silva, grandissimo designer automobilistico, col suo libro “Codice De Silva”, ed a seguire giovedì 19 sempre ore 20,00 il noto virologo Matteo Bassetti col nuovissimo libro “I Pinocchi della medicina”. La partecipazione è ad ingresso libero.