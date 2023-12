Letterio Merlino capo della direzione Crediti di Cassa Centrale Banca

Letterio Merlino assume il ruolo di chief lending officer (capo della direzione Crediti) presso Cassa Centrale Banca.

Merlino inizia la carriera nel settore bancario nel 1992 al Banco di Sicilia, avanzando rapidamente verso ruoli di crescente responsabilità. Negli anni 2000 ha lavorato presso la società di consulenza strategica Accenture e successivamente in San Paolo Imi, ricoprendo incarichi manageriali fino a diventare responsabile della direzione governance, guidando progetti strategici di rilevanza.

La sua esperienza nel settore finanziario è continuata con ruoli chiave in istituti come Capitalia, Unicredit, Veneto Banca e, a partire dal 2016, Cassa Depositi e Prestiti e Sace, dove, dal 2017, ha ricoperto il ruolo di chief risk officer.

A partire dal novembre 2022, Merlino ha fatto ingresso in Cassa Centrale Banca come vice direttore crediti, per poi essere promosso a chief lending officer.