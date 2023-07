Lettura in classe, come richiedere i contributi per l’annualità 2023

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato i bandi per il 2023 riguardo l’erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche, che prevedono un rimborso del 90% delle spese per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche.

Questi contributi, annunciati con la nota del 22 giugno 2023, provengono dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I bandi sono aperti sia a scuole statali che paritarie di ogni grado d’istruzione. Le istituzioni scolastiche potranno presentare le domande di contributo per spese sostenute nel 2023, purché deliberate dal Collegio dei docenti. Per le scuole secondarie di primo grado, è necessario fornire anche i dettagli del programma per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, incluso nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa.

La rilevazione delle adesioni si aprirà il 16 ottobre 2023 e chiuderà il 16 gennaio 2024. Per partecipare, le scuole dovranno accedere all’area SIDI (https://www.istruzione.it/accesso-sidi/) seguendo un percorso specifico e compilare la domanda seguendo le indicazioni fornite.