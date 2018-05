Leu, appello di Fassina a De Magistris: Unisciti a noi

“Caro Luigi, unisciti a noi. LeU avvia un processo costituente, aperto, libero, sovrano. Vieni anche tu”. Così, Stefano Fassina dall’assemblea di Liberi e Uguali in corso a Roma si è rivolto a Luigi De Magistris che ieri a Napoli ha lanciato la nascita di DemA come partito. “Discutiamo su tutto con la più larga e diffusa partecipazione possibile – ha detto Fassina – Rinnoviamo forma-partito e classi dirigenti a tutti i livelli. Mettiamo insieme le migliori esperienze amministrative, le energie dell’innovazione e della solidarietà. Costruiamo insieme il partito del lavoro, della giustizia sociale, dell’ecologia integrale, del patriottismo costituzionale per correggere l’europeismo liberista”, ha concluso Fassina.