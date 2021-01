“Questa crisi gli italiani non l’hanno capita, non aiuta il paese in una fase così difficile. Siamo convinti che l’Italia abbia bisogno mai come ora di responsabilità istituzionale e coesione sociale, di un governo unito e affiatato”. Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

sat/red (fonte video: Quirinale)