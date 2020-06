Leucemia linfatica cronica, studio conferma efficacia terapia chemio-free

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) – “La terapia chemio-free a durata fissa con venetoclax* più rituximab* mantiene la sua superiorità rispetto ai regimi standard nei pazienti con leucemia linfatica cronica (Llc) recidivante/refrattaria”. Lo evidenziano i dati a 4 anni dello studio clinico Murano “che – annuncia l’azienda AbbVie – confermano l’efficacia del meccanismo d’azione in grado di attivare la morte programmata delle cellule tumorali (apoptosi)”. Il nuovo protocollo recentemente rimborsato dall’Aifa, “che ha il potenziale di trasformare gli standard di cura per i pazienti con tumori del sangue e generare risparmi per l’Ssn”, aggiunge l’azienda, è stato presentato oggi nel corso della conferenza in live streaming ‘Leucemia linfatica cronica: verso una nuova terapia definita nel tempo’ organizzata da AbbVie. Ogni anno in Italia circa 1.200 persone ricevono una diagnosi di Llc, il tipo più comune di tumore ematologico.