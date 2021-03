Il piano del Governo per il Recovery Fund ha ottenuto il primo giudizio positivo in sede europea. Il ministro dell’Economia Daniele Franco “ci ha fatto una presentazione molto ragguardevole” del programma di governo e “delle misure in atto per sostenere imprese e lavoratori”, ha detto il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe al termine della riunione.

sat/mrv/red