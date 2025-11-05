L’Europa e la corsa all’AI tra database, geopolitica e l’urgenza del “Do something” di Draghi

Proprio stamattina, immerso nell’ascolto di un podcast, la frase è riemersa con l’impeto di un monito atemporale: “Do something!”, il grido lanciato da Mario Draghi al Parlamento Europeo. Quell’appello, risalente a qualche mese fa, segnava la drammatica virata dal suo celebre salvataggio di crisi, il “Whatever it takes”, al pragmatico imperativo dell’azione immediata. Da coach e osservatore, non posso che ribadire quanto il fare sia la nostra autentica cifra identitaria. L’uomo, infatti, si definisce nell’atto, nel progetto e nell’azione, e l’inerzia è la negazione più profonda della nostra natura, come suggerisce Umberto Galimberti: “È questa la capacità venuta meno all’uomo d’oggi, che non è in grado di immaginare gli effetti ultimi del suo fare”. E se è vero che l’incapacità di agire ci impedisce di prefigurare il futuro, oggi questo non-fare ha un costo drammatico nella corsa alla tecnologia che sta riscrivendo le gerarchie globali: l’Intelligenza Artificiale.

L’IA, lungi dall’essere una nebulosa astratta, è un fenomeno profondamente terreno e infrastrutturale. La vera competizione si gioca su hardware e infrastrutture fisiche: spazi enormi per database, consumi energetici e idrici per il raffreddamento che la rendono assetata e capitali colossali. A dimostrare quanto l’hardware sia centrale, basta guardare al valore di Nvidia, l’azienda americana guidata dal co-fondatore di origine taiwanese, Jensen Huang, le cui azioni sono oggi tra le più quotate al mondo. Le sue GPU (Graphic Processing Units) non sono semplici componenti; sono di fatto i motori dell’IA, l’infrastruttura di silicio che tiene in mano il futuro di ogni algoritmo. L’ascesa di Nvidia incarna perfettamente il legame inscindibile tra tecnologia, capitale e potere geopolitico, un tema analizzato acutamente da Alessandro Aresu nella sua indagine sulla geopolitica del silicio. La lotta tra Stati Uniti e Cina non è solo commerciale; è una battaglia per il controllo dei chip, e l’Europa si ritrova ancora una volta spettatrice, come già accaduto in epoche passate: pur avendo dato i natali alle automobili più iconiche e ai motori che hanno scritto la storia – pensiamo alla Ferrari – abbiamo ceduto ad altri il dominio della produzione di massa; e sebbene fossimo la patria del cinema d’autore e di maestri come Fellini, abbiamo abdicato all’immaginario omologante di Hollywood. Ora, rischiamo di cedere totalmente la leadership nell’IA a causa di una cronica frammentazione e di una paralizzante cultura del veto.

L’accusa di Draghi, di “dire no a tutto” – al debito comune, al mercato unico dei capitali – non è un dettaglio di bilancio, ma la denuncia di una patologia politica che blocca l’azione. Il suo appello, ormai un eco di mesi fa, ribadisce che per affrontare le sfide, l’Europa deve “agire sempre più come se fossimo un unico Stato”, superando l’unanimità e mobilitando le risorse per finanziare i propri campioni tecnologici. Non si tratta di scegliere se regolamentare o meno l’IA, ma di scegliere se essere i suoi architetti o i suoi clienti. Solo ritrovando nel “fare” l’essenza della nostra identità e nella visione unitaria la sua leva finanziaria, potremo riscrivere la narrazione e dimostrare che la nostra Mente e il nostro Cuore sono pronti a guidare la Macchina, o rassegnarci a essere il più magnifico e colto dei musei a cielo aperto, (vero questo non può togliercelo nessuno) ma condannati a contemplare la storia che altri scrivono. Vogliamo questo??