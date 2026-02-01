L’Europa ha perso la bussola del benessere, come di potenza economica e riduzione di rischio

di Domenico Esposito, presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita

L’Europa continua a trattare la qualità della vita come un “capitolo sociale”, buono per i convegni e per le pagine di cronaca, ma separato dai fondamentali economici. È una lettura superata. Oggi salute, lavoro dignitoso, servizi, sicurezza quotidiana e ambiente sono variabili macro che incidono direttamente su produttività, competitività, stabilità e costo del capitale. Quando queste grandezze peggiorano, il sistema diventa più fragile; e quando cresce la fragilità, cresce anche il prezzo del rischio: credito più caro, investimenti rinviati, assicurazioni più onerose, filiere meno resilienti.

È su questa premessa che proponiamo ai lettori la nostra proposta dell’Accademia Italiana Qualità della Vita: il “Manifesto politico per l’Europa della Qualità della Vita”, che delinea un’Unione come potenza di equilibrio stabile. Non una copia sbiadita di modelli imperiali, ma un attore capace di governare la complessità, ridurre l’entropia e produrre stabilità misurabile dentro e fuori i confini europei.

La chiave è metodologica. Nel lavoro dell’Accademia, la qualità della vita non è solo una categoria morale: è anche una metrica economica. In uno dei miei libri la sintetizzo in forma operativa: la QDV cresce con politiche di sviluppo che migliorano gli stili di vita e aumentano la resilienza (fattore K), ed è inversamente proporzionale al premio di rischio (R). Questa impostazione è pienamente compatibile con un’analisi economica: perché R non è un concetto astratto. Nel contesto europeo il “premio di rischio” si osserva anche nello spread sui titoli di Stato. In altre parole: quando un sistema perde credibilità e stabilità, il mercato lo prezza. Pertanto quel prezzo diventa un costo che si scarica su investimenti, imprese e famiglie.

Il Manifesto, dunque, è anche una proposta di governance europea: rimettere la qualità della vita al centro come metrica di potenza e credibilità, costruendo stabilità misurabile e riducendo il rischio sistemico. Il testo integrale è disponibile sul giornale web dell’Accademia.

A Napoli spesso chiamiamo “locale” ciò che è già sistemico. Il traffico è un caso emblematico: non è solo disagio, è costo-opportunità. Ore perse significano produttività erosa, ritardi nei servizi, stress, inquinamento, accesso più difficile ai poli sanitari, minore attrattività per turismo e investimenti. È una tassa implicita, non deliberata ma reale, che riduce competitività e qualità dell’ambiente urbano. Il Piano del traffico del Comune di Napoli fotografa una rete primaria storicamente inadeguata, con congestione e ricadute ambientali e sanitarie: in termini economici è una strozzatura che, se non corretta, genera rischio misurabile e riduce credibilità; e ogni perdita di credibilità tende a trasformarsi in premio di rischio (costo del denaro e minore capacità di pianificazione). Lo stesso schema vale per l’energia e per la geopolitica: la bolletta non è più un fatto domestico ma un indicatore industriale e strategico, perché la vulnerabilità energetica sposta prezzi, investimenti, domanda e margini, indebolendo ceto medio e filiere; gli shock di guerre, escalation, frizioni commerciali in Europa non restano sullo sfondo: entrano nei costi di approvvigionamento, nei tempi di consegna, nel prezzo delle materie prime, nel clima di investimento. E sul territorio, Napoli inclusa, diventano incertezze, rinvii, servizi che non riescono a tenere il passo.

Nell’impianto dell’Accademia Italiana Qualità della Vita, tutto questo è un moltiplicatore di rischi: più entropia e incertezza implica più premio di rischio, il che equivale a meno spazio di sviluppo e investimenti, dunque la qualità della vita fatica a crescere; per questo il Manifesto propone un’Europa “potenza di equilibrio stabile”, capace di orientare le decisioni riducendo volatilità e rischio.

Con il nostro Manifesto proponiamo sette principi, il cui cuore pulsante è uno: la potenza europea si misura nella vita concreta. Se peggiorano salute, lavoro, servizi, sicurezza quotidiana, ambiente e coesione, aumenta il rischio; e quando aumenta il rischio, la politica diventa reattiva: rincorre emergenze, si polarizza, perde capacità di programmazione. In termini economici: smette di investire sul futuro e paga interessi sul presente. Da cittadini napoletani ed europei la domanda è semplice e radicale: vogliamo continuare a chiamare “locale” ciò che è in realtà un incrocio di scelte territoriali, indirizzi europei e urti geopolitici? Oppure vogliamo una bussola unica — misurabile — che riporti ogni decisione alla stessa metrica: quanto riduce il premio di rischio e quanto aumenta resilienza e qualità della vita? Se l’Europa vuole tornare credibile, deve recuperare proprio questo: non una retorica in più, ma una metrica condivisa. Perché oggi la qualità della vita non è solo un obiettivo politico: è anche — e sempre di più — l’unità di misura della stabilità economica.