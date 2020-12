L’Europa in mille volti per l’Ambasciata di Germania

L’ambasciata di Germania in Italia propone “Europa in mille volti – Mostra ‘Faces of Europe'” a Roma dal 5 al 14 dicembre. Il progetto straordinario dell‘artista Carsten Sander porta il fotografo tedesco in tutti gli Stati membri dell’UE. La sua missione: 1000 ritratti di europei con una grande varietà di background etnici e sociali. Il progetto è il punto culminante del programma culturale dell’Ambasciata Tedesca in occasione della Presidenza del Consiglio dell’UE.

L’ambasciatore Viktor Elbling ha detto che “l’Europa vive in primo luogo della gente. L’Europa siamo tutti noi insieme. Con la sua eccezionale mostra Sander conferisce un volto umano alla nostra comune casa europea” Sander fotografa celebrità, politici, atleti, persone che incontra per strada – tutti su un piano di parità. I 1000 volti dell’Unione europea sono una dimostrazione dei sentimenti europei, un lavoro sulla convivenza pacifica, la tolleranza e i valori condivisi.

Sander non si limita a scattare fotografie, in numerose interviste da voce ai diversi cittadini europei. Tra gli italiani troviamo il paramedico Alberto Alberti Monzoni (Milano) che parla del suo lavoro, a 30 gradi con tuta protettiva, il ristoratore Mariano Ferrara (Napoli) che si oppone alla Camorra e Carla Molino, proprietaria di un cinema a Berlino-Kreuzberg.

Il risultato del progetto artistico di Sander sarà in mostra dal 5 al 14 dicembre in piazza San Silvestro a Roma. Le fotografie del fotografo tedesco saranno proiettate 24 ore su 24 su 15 schermi luminosi in Piazza di San Silvestro. Inoltre, ogni sera dalle 17 alle 22 verrà proiettato un video con i volti che si dissolvono lentamente l’uno nell’altro.