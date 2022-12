L’Evento dell’inverno a Napoli: Artemisia in mostra alle Gallerie d’Italia 

Cultura 2.0 di Fabiana Gardini

Artemisia Gentileschi a Napoli, alle Gallerie d’Italia. Notizia roboante per una mostra che ha tutte le premesse per diventare l‘Evento dell’inverno d’arte a Napoli. Artemisia è stata la donna stuprata che ha denunciato, Artemisia è stata una pittrice apprezzata in un epoca in cui le donne erano relegate ad altre funzioni, Artemisia l’artista che ha viaggiato. Le Gallerie d’Italia, nel nuovo spazio museale napoletano, ha aperto anche un bar ed un ristorante con lo chef stellatissimo Iannotti. Cosa desiderare di più. Per la soddisfazione del corpo e dello spirito. Legittimo, con la strada invasa dai turisti d’ogni età e provenienza, immaginare una risposta imponente ad un invito così attraente. Eppure. Il pubblico all’interno del Museo c’è, ma l’importanza della mostra chiede, anzi urla un afflusso sensibilmente più cospicuo. L’ingresso alla grande sala è seminascosto sul fondo del bookshop. Appena entrati si è avvolti da una penombra che a malapena lascia intravedere il pavimento. La prima opera è una rappresentazione di Santa Caterina d’Alessandria, dipinta, ohibò, a Firenze. C’è qualcosa che non va, strimpellerebbe l’inossidabile, rocchettaro cantautore, la mostra, come enunciato dal titolo, espone l’operato di Artemisia a Napoli. Nel percorso espositivo, però, sarà possibile imbattersi in un’altra Santa Caterina, questa volta, dipinta a Napoli. Sarebbe stato molto interessante, se i dipinti fossero stati affiancati nello stesso box, cogliere le differenze tra le due figure. Entrambe col volto d’Artemisia, ma con vesti e sfondi diversi che denunciano pienamente la differenza d’ambientazione, e l’influenza cromatica dei luoghi in cui le opere furono realizzate.