Levitating High è il nuovo atteso singolo di MACE

Milano, 8 apr. (askanews) – Esce venerdì 10 aprile il nuovo atteso singolo di MACE, Levitating High, in collaborazione con Papa V, Pitta e JOJO ABOT, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Dopo il successo dell’ultimo album in studio, MAYA, la performance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e a meno di un mese dalla data evento “Out Of Body Experience: Part 2”, attesa il 30 aprile all’Unipol Forum di Milano, con Levitating High MACE torna a esplorare i territori più contaminati del rap, spingendolo verso la sua dimensione più imprevedibile.

Al centro della traccia convivono mondi distanti che si attraggono e si respingono: da un lato una dimensione eterea e sospesa, dall’altro un impatto più terreno e introspettivo. Con Levitating High, MACE rivela ancora una volta la sua capacità di plasmare paesaggi sonori dove ogni elemento si trasforma, e di saper far emergere sfumature inattese negli artisti con cui collabora.

«Volevo fare una traccia rap nella forma più contaminata possibile, e costruita su contrasti netti. Tutto prende forma da una voce eterea, sospesa, come avvolta in una nube di fumo: è quella di JOJO ABOT, amica e artista ghanese che ho registrato a Johannesburg nel 2018. I suoi versi mistici sono il contrasto perfetto con le strofe di Papa V, che qui si svela in una veste inedita, più intima, più riflessiva. Poi, nei ritornelli, si riapre uno spazio psichedelico: una sinfonia di cori digitali e synth distorti che accompagna il falsetto di Pitta – un canto fragile e potente insieme che parla di amore come dipendenza, come come desiderio di possesso.”

Il 30 aprile Mace terrà il suo secondo concerto all’Unipol Forum di Milano: un’esperienza extracorporea che condurrà lo spettatore in un viaggio attraverso OBE, OLTRE e MAYA, il secondo capitolo di un progetto che ha riscritto le coordinate del concerto contemporaneo. Ad accompagnare Mace in questo viaggio ci saranno musicisti, visual artist e diversi ospiti che si alterneranno sul palco per trasportare il pubblico in un itinerario multi sensoriale. Il concerto è prodotto da Artist First, i biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.