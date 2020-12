L’evoluzione della ricerca aeronautica nel 2021: venerdì 18 il webinar promosso dal Dac

L’evoluzione della ricerca aeronautica nel 2021: programmi ed opportunità. E’ il tema del webinar che si svolgerà il prossimo venerdì 18 dicembre, alle ore 10,00, e che si aprirà con i saluti del presidente del Dac, Luigi Carrino, dell’assessore alla ricerca e all’innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione e di Sebastiano Fumero, Adviser Future Air Transport at European Commission DG Research and Innovation.

A che punto sono i programmi Clean Sky e Clean Aviation partnership? Sarà uno dei temi al centro della discussione insieme all’aggiornamento del Memorandum of Understanding tra Regione Campania e Clean Sky JU. L’innovazione nelle tecnologie spaziali guida verso la modernizzazione. È molto probabile che il settore spaziale commerciale globale vedrà investimenti costanti in tecnologie e servizi spaziali nuovi, con finanziamenti provenienti principalmente dai governi e da altro capitale. Attualmente, i ricavi nel mercato spaziale commerciale provengono principalmente dalla produzione di satelliti utilizzati per l’osservazione e le comunicazioni della terra e dai veicoli di lancio utilizzati per posizionare questi carichi utili in orbita. Sebbene sia probabile che nuove tecnologie e servizi spaziali, per la maggior parte continui ad essere nella fase di prova e richiederà quindi probabilmente fondi e sviluppo aggiuntivi prima di fornire servizi commerciali più ampi e ritorni economici. I fornitori di servizi spaziali commerciali esistenti continueranno a valutare i loro modelli di business e la tecnologia per prepararsi ai cambiamenti nel mercato, ma non si prevede che apporteranno cambiamenti significativi oltre la ricerca e lo sviluppo (R&S) fino a quando non saranno provati nuovi prodotti e servizi. Il 2020 ha gettato le basi per un cambiamento più significativo nella prima parte del prossimo decennio. Occorre spingere affinché l’innovazione e la modernizzazione si traducano in nuove opportunità.

Il convegno sarà introdotto da Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania. Intervengono Valeria Fascione, assessore regionale alla Ricerca e all’Innovazione, Sebastiano Fumero, adviser future Air Transport at European Commission DG Research and Innovation; Marco Protti, vice chairman Governing Board Clean Sky JU; Raffaella Farina, dirigente della Regione Campania-assessorato all’Università e Ricerca Scientifica; Bruno Mastantuono, Clean Sky Head of Legal; Giuseppe Pagnano, Advisor del Dac

L’evento si terrà su piattaforma CISCO. Si richiede di comunicare l’adesione all’indirizzo e-mailsegreteria.visconti@daccampania.com per l’invio dei parametri per il collegamento.