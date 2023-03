L’ex ministro dc Pomicino lascia la presidenza della Tangenziale di Napoli

L’ex ministro dc Paolo Cirino Pomicino lascia la presidenza della Tangenziale di Napoli ma, a 84 anni, non intende affatto ritirarsi dalla vita pubblica. “Alla mia nota inquietudine politica e culturale è stato offerto un altro impegno che ha l’attrazione emotiva di riportarmi ai tempi della mia giovinezza e questo è un altro dei motivi della mia decisione”, spiega nella lettera inviata ieri all’amministratore delegato della società, Luigi Massa, riportata oggi da alcuni quotidiani napoletani. Pomicino divenne presidente della Tangenziale 11 anni fa, rivendica i risultati raggiunti durante il suo mandato e spiega di aver deciso le dimissioni “dopo un inverno difficile”, per la lunga convalescenza dopo una polmonite. Nulla viene anticipato sul suo futuro impegno, che si ipotizza possa concretizzarsi in Campania in un nuovo fronte politico centrista in formazione.