L’Excelsior Vittoria di Sorrento primo Resort Hotel in Italia secondo Travel + Leisure World’s Best Awards

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria, 5 stelle lusso di Sorrento, con vista mozzafiato sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli, è stato nominato 1° Resort Hotel in Italia dal prestigioso World’s Best Awards, il premio che ogni anno il magazine internazionale Travel + Leisure assegna a realtà del mondo dell’hospitality sulla base dei voti espressi da un vasto gruppo di viaggiatori, nonché fedeli lettori della rivista.

Nell’anno del suo 190° anniversario, l’hotel, forte di una lunga storia fatta di attenzione, amore, costanza, lavoro e passione, che da sei generazioni vede protagonista la famiglia Fiorentino, è riuscito a trasmettere ai viaggiatori tutta la sua cultura e il suo savoir faire profondamente italiano, regalando un’esperienza unica.

La vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, gli interni ricercati dell’Ottocento, i sapori mediterranei dello stellato Terrazza Bosquet, guidato dall’Executive Chef Antonino Montefusco, le suite One-of-a-kind dedicate ai più importanti personaggi del jet set ospitati nel corso degli anni, l’atmosfera rilassata della Boutique SPA La Serra, i drink ricercati del nuovo La Pergola bar à champagne, sono alcuni degli elementi che contraddistinguono l’offerta del Grand Hotel Excelsior Vittoria, rendendolo uno dei punti di riferimento dell’hotellerie italiana e non solo. “Un risultato eccellente, motivo di grande orgoglio per la nostra famiglia, che dal lontano 1834 guida con dedizione la struttura. Questo significativo traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno ed alla passione dei nostri collaboratori”, ha dichiarato Guido Fiorentino, presidente e Ad di Grand Hotel Excelsior Vittoria. “Il World’s Best Awards – si legge in una nota aziendale – è un’ulteriore dimostrazione del lungo e duraturo percorso del Grand Hotel Excelsior Vittoria, frutto di un progetto perfezionato nel tempo, anno dopo anno, costruito a partire dalle esigenze degli ospiti e attento alle ultime tendenze in tema di ospitalità, senza però snaturare la propria anima, profondamente legata a quella cultura di artigianalità, sartorialità e intraprendenza, che ha reso l’Italia un’icona di bellezza e qualità in ogni angolo di mondo”.