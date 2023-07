Lexus, al via ordini online per il nuovo suv LBX

ROMA (ITALPRESS) – Fino al 30 settembre sarà possibile prenotare online il nuovo suv compatto Lexus LBX, concepito e realizzato su misura per soddisfare le preferenze e gli stili di vita dei clienti europei. Chi prenoterà online e finalizzerà il contratto entro il 31 marzo 2024, avrà diritto al pacchetto manutenzione ordinaria (3 tagliandi) più il sistema LoJack. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sito www.lexus.it, nella pagina dedicata. La produzione di LBX inizierà alla fine del 2023 e le prime auto saranno consegnate a partire da febbraio 2024.

L’Italia presenterà LBX con la serie limitata Original Edition, prenotabile online. Saranno realizzati per l’Europa circa 1.500 esemplari, che offrono caratteristiche di stile e di design esclusive come la finitura nera opaca per i cerchi in lega da 18″, dettagli silver sulla parte anteriore e posteriore e badge “Original Edition” sul portellone posteriore.

Gli interni sono in pelle e ultrasuede Black & Dark Grey con finiture in tinta. Nell’ultimo trimestre dell’anno, Lexus aprirà i listini e la commercializzazione di tutte le altre atmosfere di LBX: Elegant, Relax, Emotion e Cool. Un configuratore online 3D è già disponibile su configuratore 3D Lexus LBX ed offre ai clienti un’esperienza virtuale a 360 gradi, come se stessero esplorando un’auto reale. Aprendo le porte ed entrando nell’auto, potrà scegliere le finiture interne, la gamma di diversi colori e le caratteristiche distintive. Questa esperienza ravvicinata e dettagliata permetterà ai clienti di scegliere l’atmosfera che più rispecchia la loro personalità.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Lexus-