Lexus all’avanguardia nell’innovazione tecnologia dei veicoli elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Lexus ha riaffermato il suo status strategico di leader nella tecnologia dei veicoli elettrici a batteria del gruppo Toyota annunciando oggi le innovazioni tecniche che porterà sul mercato europeo dei BEV nel prossimo anno.

In occasione dell’anteprima mondiale del suo nuovo SUV elettrico di lusso RZ a Bruxelles, l’azienda ha rivelato che questo modello introdurrà sia il sistema steer by wire che l’Interactive Manual Drive, un sistema basato su software che replica l’esperienza del cambio manuale.

Queste innovazioni mostrano come Lexus stia integrando hardware avanzato e software all’avanguardia per concretizzare la sua visione di sviluppare veicoli fortemente basati sul software. RZ sarà uno dei tre nuovi BEV che Lexus lancerà nei prossimi 12 mesi.

Questi annunci sono stati fatti in un periodo di vendite record e di rapida crescita della domanda dei clienti per i modelli elettrici a batteria e ibridi plug-in di Lexus. “Il contributo di Lexus a questa strategia è fondamentale, non solo per il numero di veicoli ma anche per il progresso delle tecnologie elettrificate. Mentre ci concentriamo sull’elettrificazione e sul piacere di guida, o sulla creazione di nuove esperienze di guida, rimaniamo vigili e attenti rispetto alla voce dei nostri clienti” ha dichiarato Pascal Ruch, Lexus Europe e Value Chain Vice President. “In quest’ottica, seguiamo il principio del ‘prodotto giusto, nel posto giusto, al momento giusto, senza lasciare indietro nessuno”.

La strategia multi-tecnologica di Lexus, che consiste nel fornire ai clienti una gamma di opzioni di propulsione elettrificata, ha contribuito a far registrare vendite da record sia in Europa che a livello globale, a testimonianza della più completa gamma di modelli del brand. Nel 2024 la performance europea ha raggiunto un nuovo massimo, con un aumento del 20% rispetto al totale dell’anno precedente, superando le 88.000 unità e diventando uno dei Brand automobilistici a più rapida crescita in Europa. Questi risultati hanno anche assicurato una quota di mercato del 2,5%, la maggiore mai raggiunta da Lexus. A questo successo hanno contribuito in modo determinante il nuovissimo crossover compatto LBX, che ha venduto quasi 24.000 unità nel 2024, i modelli ibridi plug-in (PHEV), che hanno rappresentato il 20% del totale delle vendite, e i modelli elettrici a batteria, che hanno raddoppiato il volume delle vendite rispetto all’anno precedente.

La solida performance in Europa ha contribuito in modo significativo al raggiungimento di un nuovo record di vendite globali per il Brand, che sono aumentate del 3,3% superando gli 850.000 veicoli. Lo slancio delle vendite è proseguito nel 2025, con i risultati dei primi due mesi che mostrano un nuovo aumento delle vendite di oltre il 20%.

Il nuovo RZ vanta miglioramenti in tutte le aree, riflettendo il ruolo di Lexus come leader del gruppo Toyota nelle tecnologie dei veicoli elettrici a batteria, per aggiungere innovazione ed emozione all’esperienza di guida. E’ il primo modello a offrire il nuovo sistema di sterzata “steer-by-wire” di Lexus. Questo sistema assicura un controllo facile, fluido e intuitivo con circa 200 gradi di rotazione da un fine corsa all’altro (lock to lock). Debutterà anche il nuovo Interactive Manual Drive di Lexus, un sistema di cambio manuale virtuale.

Questo sistema sarà disponibile sulla RZ 550e F SPORT, l’ammiraglia della nuova gamma. Il guidatore utilizzerà i paddle al volante come se stesse azionando un vero cambio a otto velocità, contribuendo a massimizzare i vantaggi del propulsore a trazione integrale.

Lexus ha anche migliorato il sistema di trazione integrale intelligente DIRECT4, con l’eAxle posteriore che ora eroga una potenza paragonabile a quella anteriore: questo si traduce in ancora più flessibilità nella distribuzione anteriore-posteriore della forza motrice. Grazie all’aumento della potenza dell’assale posteriore, il bilanciamento della coppia motrice anteriore/posteriore risulta più flessibile, aumentando la stabilità e la trazione e incrementando il livello di gratificazione del guidatore.

La revisione completa del sistema BEV di RZ comprende una batteria agli ioni di litio di maggiore capacità da 77 kWh che contribuirà a garantire fino a 100 km di autonomia in più (a seconda della versione e dell’omologazione finale). Insieme a una nuova funzione di precondizionamento della batteria e a un caricatore di bordo più potente da 22 kW, questo sistema ridurrà anche i tempi di ricarica. Il nuovo RZ sarà introdotto in Europa a partire dall’autunno 2025.

