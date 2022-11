Lexus e WeWorld lanciano la campagna “The Red Sound”

ROMA (ITALPRESS) – Lexus, brand premium del Gruppo Toyota, e WeWorld, organizzazione no profit italiana, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne lanciano la campagna “The Red Sound”: iniziativa incentrata sul primo suono di clacson pensato per chiedere aiuto agli altri automobilisti, nel caso in cui una donna si ritrovi a subire aggressioni o molestie mentre è alla guida. Un progetto coerente con la visione di Lexus di contribuire alla realizzazione di una società inclusiva, equa e sostenibile. “The Red Sound” nasce con l’idea di dare un supporto alle donne che, trovandosi al volante, si sentono in pericolo: due clacson rapidi e uno più lungo, un chiaro segnale riconoscibile che indica una donna in difficoltà.

“La violenza ci colpisce tutti lasciando cicatrici profonde, in alcuni casi irreparabili, indebolendo il tessuto sociale. Questo è uno dei pochi casi in cui possiamo tracciare una linea di divisione tra cosa è davvero bene e male. La violenza contro le donne e continua a essere tra le questioni più urgenti, pervasive e importanti relative ai diritti umani in Italia e nel mondo”, ha detto Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia. “Con questa nuova campagna, Lexus rinnova il suo impegno a fianco di WeWorld non solo per sensibilizzare su un tema così delicato e che ci sta davvero a cuore, ma anche per dare un aiuto – e uno strumento – concreto alle donne in difficoltà”.

“WeWorld da più di 10 anni lavora in Italia per contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne combinando l’intervento di empowerment sul territorio, per ridare vita e indipendenza alle donne, a due strumenti fondamentali: prevenzione e sensibilizzazione – dice Dina Taddia Consigliera Delegata di WeWorld – La violenza sulle donne è fortemente radicata nel nostro Paese, non si tratta di un’emergenza come spesso appare sui media, ma di un problema strutturale ed è solo cambiando il modo di considerarla possiamo produrre il cambiamento di cui abbiamo bisogno. Ed è in questa creazione di consapevolezza che un’organizzazione come la nostra può fare la differenza: parlando del tema, facendo formazione, facendo ricerche e indagini. Unire l’intervento diretto alle attività di sensibilizzazione, a partire da campagne come quella realizzata con Lexus, è un modo in più per dare alle donne strumenti per riconoscere la violenza e chiedere aiuto”.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).