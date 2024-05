Lexus lancia il nuovo UX 300h 2024

ROMA (ITALPRESS) – UX Urban Crossover, uno dei modelli Lexus più venduti in Europa, riceve sostanziali aggiornamenti nella versione 2024. Queste modifiche migliorano la dinamica e l’esperienza di guida di un veicolo che combina l’agilità di un crossover con la guida gratificante di una sofisticata berlina.

Entra in gamma il nuovo UX 300h Full Hybrid, che sostituisce l’UX 250h, insieme al modello elettrico a batteria UX 300e. Insieme, questi modelli svolgono un ruolo importante nella strategia globale di elettrificazione di Lexus e nell’applicazione di nuove tecnologie per migliorare le prestazioni del veicolo, la maneggevolezza, il controllo e il divertimento del conducente.

Con una batteria agli ioni di litio di maggiore capacità, che aumenta la potenza totale del sistema dell’8%. Migliorano, quindi, potenza e accelerazione, diminuiscono consumi ed emissioni di CO2.

UX 300h con trazione integrale E-Four beneficia di un nuovo motore posteriore con una potenza più che quintuplicata rispetto al modello precedente, garantendo una risposta dell’acceleratore più precisa e una guida più coinvolgente. Nella strumentazione spiccano un nuovo display digitale per la strumentazione di guida e misure aggiuntive per ridurre rumori e vibrazioni. Nuovi sono anche i colori di interni ed esterni. Sono state ampliate anche le funzioni del Lexus Safety System+, tra cui il nuovo Proactive Driving Assist, il Driver Monitor e il Safe Exit Assist

Con la visione “Lexus Electrified”, Lexus sta procedendo verso la neutralità carbonica rendendo il processo di elettrificazione accessibile a tutti i clienti attraverso diverse opzioni di propulsione.

