Lexus leader di affidabilità negli Stati Uniti nel rapporto J.D. Power

ROMA (ITALPRESS) – Lexus si classifica al primo posto in termini di affidabilità dei veicoli tra tutti i marchi con un punteggio complessivo di 133 PP100 (“Problemi per 100 veicoli”) rispetto alla media del settore di 186 nel J.D. Power 2023 U.S. Vehicle Dependability Study. Lexus ha anche ricevuto due premi a livello di modello, per NX e RX. Con 6 modelli premiati, Toyota Motor Corporation è l’azienda che ha ricevuto il maggior numero di premi a livello di modello: Toyota C-HR, Highlander, Sienna e Tacoma oltre ai due modelli Lexus. Lo studio sull’affidabilità dei veicoli negli Stati Uniti del 2023 si basa sulle risposte di 30.062 proprietari originali di veicoli modello 2020 dopo tre anni di proprietà. Lo studio è stato condotto da agosto a novembre 2022.

Foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).